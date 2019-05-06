Лавров: Россия будет обеспечивать безопасность Северного морского пути

Ранее госсекретарь США заявил о незаконности требования от иностранных судов разрешения на прохождение по российскому участку арктической артерии.

Северный морской путь является национальной транспортной артерией, и Россия будет обеспечивать её безопасность. Об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Лавров отметил, что они с Помпео не обсуждали Северный морской путь. И, как прибрежное государство, РФ в соответствии с международным правом будет отвечать за безопасность и функционирование данного маршрута.

— В этом смысле мы будем делать всё, чтобы движение иностранных судов было в полном соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года, чтобы оно проходило в полном соответствии со всеми международно-правовыми нормами и чтобы оно было абсолютно безопасным. За это мы несём ответственность, — сказал министр.

Напомним, что во время выступления на заседании Арктического совета министерского уровня Помпео выразил обеспокоенность по поводу планов по соединению Северного морского пути с китайским Морским шёлковым путём, назвав запрос разрешений от иностранных судов для прохождения по транспортной артерии и политику укрепления безопасности РФ "моделью агрессивного поведения".

Ранее Лайф писал о введённых Россией правилах прохода для иностранных кораблей.