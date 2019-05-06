Порошенко сменил командующего силовой операцией в Донбассе

Согласно словам украинского лидера, назначение произошло по предложению министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

Президент Украины Пётр Порошенко назначил Александра Сырского на пост командующего силовой операцией на востоке страны. Об этом он сообщил в ходе своего визита в Донбасс.

— Я принял решение поддержать предложение Минобороны и назначить на должность командующего объединёнными силами генерал-лейтенанта Сырского Александра. Он успешно прошёл все командные должности — от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил, — сказал Порошенко.

Он поручил новому командующему "обеспечить освобождение украинской земли и восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями".

По словам украинского лидера, предыдущий командующий Сергей Наев успешно справился со своей задачей.