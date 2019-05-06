Украинский политолог рассказал, почему Зеленским пытаются манипулировать

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пытаются манипулировать из-за отсутствия у него опыта в политике.

— Мы выбрали президента, который политически девственный. И сегодня каждый пытается манипулировать Зеленским, понимая, что у него нет опыта, — заявил эксперт в эфире телеканала NewsOne.

Бортник подчеркнул, что у Зеленского нет знаний для понимания происходящего в стране и нет команды, которая состояла бы из компетентных политиков.

По словам Бортника, за влияние избранного президента Украины борются от шести до восьми групп.

Напомним, дата инаугурации Владимира Зеленского будет определена 14 мая на заседании Верховной рады. Команда избранного президента Украины настаивает на проведении церемонии 19 мая.