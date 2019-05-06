На Урале произошла авария на газопроводе "Ямбург — Поволжье"

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На Урале произошла авария на газопроводе "Ямбург — Поволжье"

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Фото: © РИА Новости

Сейчас аварийный участок отключён для выгорания газа, ведётся сбор аварийных бригад.

В Свердловской области произошла авария на газопроводе "Ямбург — Поволжье". В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ситуационный центр Минэнерго РФ.

6 мая на 1161-м километре газопровода "Ямбург — Поволжье" диаметром 1400 мм произошёл разрыв с возгоранием. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подача газа населению не ограничивалась. Сейчас аварийный участок отключён для выгорания газа, ведётся сбор аварийных бригад для ликвидации последствий ЧП.

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