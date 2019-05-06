Международный аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме после открытия второй полосы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Сделать это удалось после того, как сотрудники Следственного комитета РФ и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) эвакуировали лайнер Sukhoi Superjet 100 со взлётной полосы.

— Аэропорт Шереметьево перешёл в штатный режим работы с двумя взлётно-посадочными полосами. Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдёт в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию, — говорится в сообщении.

Авиакомпании при помощи SMS-сообщений и телефонных звонков информируют пассажиров об изменениях в расписании рейсов.

Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить борт на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.