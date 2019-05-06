В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе в Шереметьево

Девять госпитализированных после аварийной посадки самолёта "Аэрофлота" в Шереметьево находятся в стабильном состоянии разной степени тяжести. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России сообщает ТАСС.

Пятеро пострадавших находятся в НИИ Склифосовского — один из них в тяжёлом состоянии, без отрицательной динамики. Остальные госпитализированные в НИИ — члены экипажа лайнера — находятся в ожоговом отделении в состоянии средней тяжести.

Четверо других пострадавших находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. Двое госпитализированных — в тяжёлом состоянии, двое других — в состоянии средней тяжести.

Как ранее писал Лайф, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.