Помпео остался доволен встречей с Лавровым

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Помпео остался доволен встречей с Лавровым

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Фото: © Flickr/ NATO North Atlantic Treaty Organization

Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прошедшую в рамках министерского заседания Арктического совета в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, Помпео заявил, что у него состоялся "хороший разговор" с его российским коллегой.

Ранее Лавров заявил, что его встреча с госсекретарём США Майком Помпео стала продолжением дискуссии, которую ранее начали президенты двух стран — Владимир Путин и Дональд Трамп.

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