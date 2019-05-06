Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая

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Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая

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Фото: © РИА Новости

Приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о драках в центре Москвы будет оглашён 8 мая в Пресненском суде столицы.

Последнее слово и оглашение приговора отложено на 8 мая в 14:00, — сказала судья Елена Абрамова.

Напомним, что Кокорин и Мамаев с осени 2018 года находятся в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Сегодня состоялось очередное заседание суда по громкому делу. Обвинение запросило реальные сроки. Подробнее — в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.

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