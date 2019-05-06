Власти Шри-Ланки сообщили, что все организаторы терактов задержаны или убиты

Правительство Шри-Ланки сообщило, что все те, кто организовывал теракты 21 апреля, были арестованы или уничтожены. Об этом 6 мая рассказал исполняющий обязанности главного инспектора полиции Чандана Викрамаратна.

По предварительным данным, силы безопасности страны также конфисковали все материалы, из которых в будущем можно было бы сделать взрывчатку.

Как сообщает Euronews, есть основания полагать, что инцидент был подготовлен местными исламистскими объединениями.

До этого ответственность за инциденты взяла на себя организация ИГИЛ*, однако никаких доказательств предоставлено не было.

Как писал Лайф, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена предположил, что за серией терактов на острове, в результате которых погибло 253 человека, могли стоять иностранные злоумышленники.

Ранее сообщалось, что 21 апреля в Шри-Ланке произошло несколько терактов, восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По последним данным, погибло более 250 человек. Сразу после этого власти страны приняли решение о закрытии всех частных католических, государственных общеобразовательных учреждений и университетов до 28 апреля, однако позже этот срок продлили до мая.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.