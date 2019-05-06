Параметрический чёрный ящик сгоревшего в Москве SSJ-100 серьёзно пострадал

Вся полётная информация с регистраторов была скопирована и уже подготовлена для расшифровки.

Параметрический чёрный ящик SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево накануне вечером, серьёзно повреждён, а звуковой сохранился нормально. Об этом сообщает Межгосударственный авиакомитет (МАК).

— Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьёзные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что вся полётная информация с чёрных ящиков была скопирована и уже подготовлена для расшифровки.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета. Со второй попытки пилотам удалось посадить борт в Шереметьево, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в Следственном комитете России, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.