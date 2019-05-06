На юге Москвы столкнулось три автомобиля, есть погибший — видео с места

Три машины столкнулись на Варшавском шоссе в районе дома 45 в Москве, один человек погиб, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

— Три автомобиля столкнулись в районе дома 45 на Варшавском шоссе, по предварительной информации, погиб один человек, — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.

Позже в пресс-службе столичного УГИБДД уточнили, что произошло столкновение автокрана и двух легковушек.

В результате аварии погиб водитель одного из легковых автомобилей и пострадали два пассажира.

Из-за ДТП перекрыты две полосы автодороги из четырёх. Обстоятельства инцидента выясняются.