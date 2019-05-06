Полицейские убили 8 человек во время спецоперации в Рио-де-Жанейро

Восемь человек застрелены полицейскими в ходе операции в северном районе Рио-де-Жанейро в Бразилии. Об этом сообщает Agence France-Presse.
— Мы подтверждаем, что восемь подозреваемых были убиты в операции в комплексе Маре, — цитирует агентство сообщения полиции.
Детали и обстоятельства происшествия не уточняются.
За первый квартал текущего года число убийств полицейскими в бразильском штате Рио-де-Жанейро увеличилось на 18% и достигло рекордного уровня. Так, по данным местных правоохранительных служб, всего с начала года полицейские в Рио убили 434 человека во время спецопераций или столкновений. Соответствующий показатель предыдущего года — 368 человека.
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