Кадыров выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Шереметьево

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Кадыров выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Шереметьево

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Рамзан Кадыров. Фото: © РИА "Новости" / Саид Царнаев

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара на самолёте "Аэрофлота" в Шереметьево и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Авиакатастрофа в Шереметьево привела к многочисленным человеческим жертвам. Выражаю искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал руководитель республики в своём телеграм-канале.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 запросил посадку вскоре после вылета из Москвы. Со второй попытки пилоты смогли посадить борт в Шереметьево, но посадка была жёсткой и лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

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