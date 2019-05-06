Кадыров выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Шереметьево

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара на самолёте "Аэрофлота" в Шереметьево и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
— Авиакатастрофа в Шереметьево привела к многочисленным человеческим жертвам. Выражаю искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал руководитель республики в своём телеграм-канале.
Лайнер Sukhoi Superjet 100 запросил посадку вскоре после вылета из Москвы. Со второй попытки пилоты смогли посадить борт в Шереметьево, но посадка была жёсткой и лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
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