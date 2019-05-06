Кокорин в последнем слове в суде попросил "не ломать судьбы ребят"

Футболист отметил, что то, что они сделали, было "очень некрасиво" и стало "уроком на всю жизнь".

Александр Кокорин в ходе очередного заседания в Пресненском суде Москвы сегодня сказал последнее слово перед вынесением приговора.

— Не знаю, почему говорят, что мы не признаём вину. Перед Паком хочу в очередной раз извиниться. По поводу Соловчука — хочу извиниться за брата, я бы мог его предостеречь. Извиниться перед обществом. Извиниться перед командой, перед тренерским штабом, семьёй и родителями, — сказал Кокорин.

По его словам, в следственном изоляторе было очень тяжело. Спортсмен отметил, что то, что они сделали, было "очень некрасиво" и стало "уроком на всю жизнь".

— Было о чём подумать. Какая-то закономерность в этом есть, но это какой-то космический срок для меня. На этом всё, Ваша честь. Единственное, что хотелось бы по-человечески попросить: не ломать судьбы ребят... — резюмировал футболист.

Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев, а также младший брат Кокорина с осени 2018 года находятся в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Сегодня прошло очередное заседание суда по делу. Обвинение запросило реальные сроки. Подробнее — в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.