Около 66 тыс. жителей Первомайска остались без воды из-за долгов

Задолженность населения украинского города составляет около 17,2 миллиона рублей.

На Украине в городе Первомайске Николаевской области около 66 тысяч местных жителей остались без воды и электроэнергии из-за долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского совета.

— Водоканал отключён от электроэнергии. Город остался без воды, поскольку потребители задолжали водоканалу за услуги, который в свою очередь не смог рассчитаться за потреблённую электроэнергию, — говорится в сообщении городского совета.

Отмечается, что задолженность жителей Первомайска составляет 7 миллионов гривен (около 17,2 миллиона рублей). Тем временем коммунальное предприятие "Первомайский городской водоканал" имеет несколько задолженностей перед поставляющими электроэнергию компаниями. Как поясняется в пресс-службе горсовета, данная ситуация сложилась в связи с тем, что у предприятия не хватает денежных средств.

Добавляется, что на данный момент ведутся переговоры между администрацией города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергетических услуг.

Наладить водоснабжение и возобновить подачу электроэнергии планируется в ближайшее время.

Ранее Лайф писал, что в Луганской Народной Республике из-за коммунальных аварий без водоснабжения остались жители двух городов.