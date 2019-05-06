Последнее слово Мамаева в суде: Хотелось бы вернуться в большой спорт

Он отметил, что футбол — это единственная работа, которую он умеет делать на профессиональном уровне.

Футболист Павел Мамаев в ходе очередного заседания в Пресненском суде Москвы сказал последнее слово перед оглашением приговора.

— Вину свою я признаю, безусловно, раскаиваюсь. Хочу в очередной раз принести свои извинения потерпевшим и своей семье. То наказание, которое мы получили, скорее всего, оно заслуженно, оспаривать его не буду, — отметил спортсмен.

Он напомнил, что вместе с соучастниками преступления уже отбыл в СИЗО почти семь месяцев.

— Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем более возможно это будет. СИЗО с каждым днём отдаляет нас от этой цели. Единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне, — хочется продолжить карьеру. Ещё раз приношу всем свои извинения: потерпевшим, своей семье и всем, — заключил футболист.

Перед этим своё последнее слово сказал Александр Кокорин.

Напомним, Кокорин и Мамаев с октября 2018 года находятся в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статьям "Хулиганство" и "Побои". Сегодня состоялось очередное заседание суда, на котором обвинение попросило для спортсменов реальные сроки.