В бундестаге назвали условия, при которых с России готовы снять санкции

Главным условием снятия действующих в отношении России санкций власти Германии считают соблюдение минских соглашений. Об этом заявил вице-президент бундестага Томас Оперман, подводя итоги встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

— Я уверен, что есть возможность снять эти санкции на взаимной основе. Но предпосылкой для этого является то, что мы продолжим в "нормандском формате" переговоры о конфликте на востоке Украины и о реализации минских соглашений в интересах обеих сторон при обеспечении защиты российского меньшинства на Украине и при полном уважении к государственной границе и суверенитету Украины, — передаёт слова политика РИА "Новости".

При этом он отметил, что между Евросоюзом и Россией есть ряд "значительных общих интересов".

Ранее сообщалось, что государства Европы понесли ущерб от антироссийских санкций в размере 100 миллиардов евро с момента начала их действия.