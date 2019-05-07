"Манчестер Сити" победил "Лестер" и вернулся на первое место в чемпионате Англии

Команда забила уже сотый гол на домашнем стадионе во всех турнирах в этом сезоне.

Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счётом 1:0 обошёл "Лестер" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча состоялась в Манчестере.

Единственный гол забил защитник Венсан Компани (70-я минута). Для 33-летнего бельгийца этот гол стал первым за чемпионат. Кроме того, "Манчестер Сити" забил сотый гол на домашнем стадионе во всех турнирах в этом сезоне.

"Манчестер Сити" снова возглавил турнирную таблицу, перед последним туром в активе команды — 95 очков, "Ливерпуль" отстаёт на одно очко. "Лестер" находится на девятой строчке, набрав 51 очко.

Все матчи последнего тура пройдут 12 мая. "Манчестер Сити" сыграет с "Брайтоном", "Ливерпуль — с "Вулверхэмптоном", "Лестер" — с "Челси".