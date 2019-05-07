Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Как заявили в пограничной службе, в последнее время сильно возросло количество случаев отказа иностранцам во въезде в страну.

Пограничная служба Украины может запретить иностранным гражданам въезд в страну на три года в том случае, если они будут предпринимать попытки провести георгиевскую ленту. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

— Напоминаем, что изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты на Украине — это правонарушение, — говорится в сообщении.

При этом в правоохранительном органе специального назначения отметили, что в последнее время участились случаи отказа иностранцам во въезде в страну на три года в связи с тем, что очень многие из них пытались провести георгиевские ленты.

Напомним, на Украине 15 июня 2017 года был принят закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленточки, согласно которому использование, распространение или ношение данного символа влечёт за собой наложение штрафа в размере до 2,55 тысячи гривен (чуть больше 6 тысячи рублей).

Ранее Лайф писал, что на украинской границе задержали гражданина Молдавии с георгиевской лентой. А тем временем в Харькове пообещали задерживать за георгиевскую ленту 9 мая.