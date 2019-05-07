В Госдепе подтвердили уход с поста своего посла на Украине Мари Йованович

Посол Соединённых Штатов Америки на Украине Мари Йованович уходит со своего поста в мае, как это и планировалось. Об этом заявил представитель Госдепартамента США.

— Посол Йованович завершает свою трёхлетнюю дипмиссию в Киеве в 2019 году, как и планировалось. Её запланированная дата отъезда в мае совпадает со сменой президента на Украине, — приводит ТАСС слова дипломата.

Йованович возглавляла дипломатическую миссию США на Украине с 23 августа 2016 года. До этого занимала пост главного заместителя помощника госсекретаря США в бюро европейских и азиатских дел.