Журналист бельгийского онлайн-издания EU Reporter Джеймс Уилсон проанализировал политику президента РФ Владимира Путина и объяснил, почему его уважают россияне.
По его мнению, популярность российского лидера обеспечивается несколькими ключевыми факторами.
Среди них он отметил внимание главы государства к критически важным вопросам, таким как развитие предпринимательства, цифровой экономики и человеческого капитала, а также обновление инфраструктуры.
Кроме того, он заявил, что вопреки санкциям России удалось сберечь рубль от резкого падения и заручиться поддержкой иностранных государств для продвижения своих проектов.
— Проведённая бюджетная политика позволила Путину выполнить свои амбициозные планы в социальной сфере, несмотря на сильное внешнее давление, — заметил он.
Также он позитивно отозвался об усилиях президента, направленных на обеспечение безопасности страны.
Вместе с тем он обратил внимание на тот факт, что на украинских выборах действующий президент Пётр Порошенко не смог победить, построив свою кампанию вокруг лозунга "Я или Путин".
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