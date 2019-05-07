Бельгийский журналист рассказал об особенностях "новой эры" Путина

Колумнист обратил внимание на тот факт, что на украинских выборах Пётр Порошенко не смог победить, построив свою кампанию вокруг лозунга "Я или Путин".

Журналист бельгийского онлайн-издания EU Reporter Джеймс Уилсон проанализировал политику президента РФ Владимира Путина и объяснил, почему его уважают россияне.

По его мнению, популярность российского лидера обеспечивается несколькими ключевыми факторами.

Среди них он отметил внимание главы государства к критически важным вопросам, таким как развитие предпринимательства, цифровой экономики и человеческого капитала, а также обновление инфраструктуры.

Кроме того, он заявил, что вопреки санкциям России удалось сберечь рубль от резкого падения и заручиться поддержкой иностранных государств для продвижения своих проектов.

— Проведённая бюджетная политика позволила Путину выполнить свои амбициозные планы в социальной сфере, несмотря на сильное внешнее давление, — заметил он.

Также он позитивно отозвался об усилиях президента, направленных на обеспечение безопасности страны.

Вместе с тем он обратил внимание на тот факт, что на украинских выборах действующий президент Пётр Порошенко не смог победить, построив свою кампанию вокруг лозунга "Я или Путин".