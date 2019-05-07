Савченко заявила, что Зеленский должен защитить Украину от внешнего воздействия

При этом оградить от этого Незалежную на сегодняшний день не удалось ни одному из бывших украинских президентов, указала политик.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что избранный президент Украины Владимир Зеленский обязан сделать то, что ранее не удавалось ни одному лидеру Незалежной — оградить страну от внешнего воздействия со стороны западных и восточных государств. Об этом политик сказала в эфире телеканала NewsOne.

Савченко отметила, что Зеленскому предстоит "трудный путь", поскольку управлять государством ему будет непросто. Кроме этого, она выделила основной шаг, который должен сделать избранный президент.

— Нужно защитить Украину от внешнего влияния, что пока не удавалось ни одному президенту, у нас всегда есть влияние Запада или Востока. Поэтому нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников, — уточнила Савченко.

Для того чтобы осуществить это, подчеркнула депутат, необходимо иметь мудрость и действительно хороших советников.

Напомним, ранее ЦИК Украины подвела итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22%, тогда как Пётр Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей — 24,45% голосов.