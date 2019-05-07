В Мексике убит глава одного из муниципалитетов

По официальным данным, с января по март в стране от рук преступников погибло свыше 8,73 тысячи человек.

Глава муниципалитета Альдама в южном штате Чьяпас Игнасио Перес Хирон стал жертвой преступников. Тело политика было найдено 6 мая, сообщила радиостанция MVS Noticias.

Официального подтверждения этим данным от региональных властей пока не поступало. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

Мексика в последние годы переживает разгул насилия. В 2018 году в стране было убито более 33,3 тысячи человек, в этом году ситуация продолжает ухудшаться. По официальным данным, с января по март от рук преступников погибло свыше 8,73 тысячи человек, почти на 9% больше, чем за тот же период прошлого года.

В начале апреля 2019 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал трудности и сообщил, что властям придётся потратить больше времени, чем они думали, чтобы повысить уровень безопасности.