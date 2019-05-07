Генеральная репетиция Парада Победы пройдёт 7 мая

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Генеральная репетиция Парада Победы пройдёт 7 мая

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Фото: © Агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков

Мероприятие начнётся в 10 утра по московскому времени. Все участники парада максимально точно повторят запланированную на 9 Мая программу.

Репетиция парада, в которой примут участие более тринадцати тысяч военных, пройдёт на Красной площади 7 мая, сообщает ТАСС.

Как уточняется, командовать шествием будет главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков, а принимать — глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Известно, что в мероприятии примет участие более 130 единиц техники и 74 самолёта.

Отмечается, что из-за проведения генеральной репетиции парада в столице будет частично ограничено движение.

Как уточняет ЦОДД, перекрытие движения будет действовать с 5:30 по московскому времени.

ЦОДД просит водителей и пассажиров наземного городского транспорта заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов. Рекомендуем временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро, отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, главную площадь страны закрыли для посещения с девяти часов утра 6 мая до восьми часов 9 мая.

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