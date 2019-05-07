Генеральная репетиция Парада Победы пройдёт 7 мая

Мероприятие начнётся в 10 утра по московскому времени. Все участники парада максимально точно повторят запланированную на 9 Мая программу.

Репетиция парада, в которой примут участие более тринадцати тысяч военных, пройдёт на Красной площади 7 мая, сообщает ТАСС.

Как уточняется, командовать шествием будет главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков, а принимать — глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Известно, что в мероприятии примет участие более 130 единиц техники и 74 самолёта.

Отмечается, что из-за проведения генеральной репетиции парада в столице будет частично ограничено движение.

Как уточняет ЦОДД, перекрытие движения будет действовать с 5:30 по московскому времени.

— ЦОДД просит водителей и пассажиров наземного городского транспорта заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов. Рекомендуем временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро, — отметили в сообщении.

Завтра в 10:00 - генеральная репетиция парада Победы с полным прогоном техники. Ограничения начнут действовать уже с 5:30. По возможности, откажитесь от поездок на машине в центре, а также на западе Москвы. Дорожная ситуация будет сложной. pic.twitter.com/PaESb9RKmK — ЦОДД (@gucodd) May 6, 2019

Ранее сообщалось, что в связи с проведением мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, главную площадь страны закрыли для посещения с девяти часов утра 6 мая до восьми часов 9 мая.