ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула

После этого решения на избирательную комиссию обрушилась критика иностранных государств, а внутри самой Турции начались акции протеста.

Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции приняла решение отменить результаты голосования на выборах мэра Стамбула, на которых потерпел поражение кандидат от турецкого лидера Эрдогана и бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Отмечается, что ЦИК постановила провести выборы повторно. Дата нового голосования назначена на 23 мая.

При этом МИД Турции уже осудил критику из-за рубежа, в частности высказывание руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Роберта Палладино, что США надеются на признание результатов выборов легитимными.

— Все должны проявлять уважение к данному решению, которое принято в рамках закона. Мы не принимаем политическую критику, прозвучавшую от некоторых иностранных партнёров, относительно решения ЦИК, — говорится в сообщении МИД Турции, размещённом на официальном сайте ведомства.

Тем временем некоторые граждане Турции, проживающие в таких районах Стамбула, как Бешикташ, Кадыкёй и Шишли, встретили решение ЦИК акциями протеста. Митингующие стучали по кастрюлям и сковородкам, а водители поддерживали их гудками.

Примечательно, что точно такая же "кастрюльная революция", как окрестили её журналисты, прошла по всей Турции во время волнений в 2013 году в связи с планами администрации застроить парк Таксим-Гези в самом центре Стамбула.

Напомним, что в результате ожесточённой борьбы за место мэра Стамбула победивший с 48,8% голосов на выборах мэра города кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экрем Имамоглу успел вступить в должность.

Однако правящая партия Турции, которую возглавляет действующий президент страны Реджеп Эрдоган, подала в ЦИК заявление с требованием отменить результаты выборов мэра Стамбула и назначить повторное голосование.

Заявление от партии Эрдогана было подано на основе того, что во время выборов были зафиксированы серьёзные нарушения на избирательных участках.