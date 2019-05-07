Доступ к платным парковкам в центре Москвы ограничат на один день

Доступ к платным парковкам в центре Москвы будет ограничен 7 мая из-за генеральной репетиции Парада Победы, говорится на сайте "Московского паркинга".

— 7 мая в Москве состоится масштабная подготовка к проведению военного парада, посвящённого Дню Победы. На время её проведения в центре города для автодвижения будет перекрыт ряд улиц <...> При планировании маршрута учитывайте, что доступ к платным парковкам в районе перекрытий также ограничат, — уточняется в сообщении.

С 7 по 9 мая включительно также будут недоступны парковки со шлагбаумом на Триумфальной площади, владение 1, и Болотной улице, владения 10–18. Не будет доступа и к парковкам на Новом Арбате, владения 11–21, с 9:00 8 мая и до завершения парада 9 мая.

Как ранее сообщал Лайф, ограничения движения коснутся нескольких улиц.