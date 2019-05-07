В Папуа — Новой Гвинее произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2

На востоке Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2, информирует Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 21:19 по времени UTC (00:19 мск). Эпицентр находился в 33 км к северо-западу от города Булоло. Очаг располагался на глубине 126,9 км.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Папуа — Новая Гвинея является частью "тихоокеанского огненного кольца" — тектонического разлома с высокой сейсмоактивностью, на который приходится 90% всех землетрясений на планете.