Росавиация выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Росавиация выразила соболезнования родным и близким погибших в инциденте с самолётом в столичном аэропорту Шереметьево и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

— Федеральное агентство воздушного транспорта приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших 5 мая в катастрофе самолёта SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск, — заявили в Росавиации.

В ведомстве пожелали скорейшего выздоровления и полного восстановления всем, кто смог спастись в этой катастрофе.

Напомним, самолёт Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" 5 мая загорелся при экстренной посадке в Шереметьево. При пожаре погиб 41 человек. Среди версий трагедии рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность судна и погодные условия.