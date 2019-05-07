Власти Мексики подтвердили гибель тринадцати человек при крушении самолёта

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Власти Мексики подтвердили гибель тринадцати человек при крушении самолёта

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Фото: © Twitter / todo encontraste

Мексиканское правительство подтвердило гибель десяти пассажиров и трёх членов экипажа самолёта Bombardier Challenger 601, разбившегося в штате Коауила. Об этом сообщает El Pais.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за погодных условий — вероятнее всего, судно попало в грозу и пилоты попытались совершить экстренную посадку.

Как уточняется, власти устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что на борту частного самолёта находились местный бизнесмен Мануэль Алехандро Сепульведа и его близкие. Они возвращались с боксёрского поединка с участием Сауля Альвареса.

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