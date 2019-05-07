Мама Роналду восхитилась несуществующими успехами сына

Мама нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду 64-летняя Долореш Авейру восхитилась несуществующими успехами своего сына. Соответствующую публикацию она разместила в своём аккаунте в "Твиттере".

В социальной сети Авейру прокомментировала фотографию сына и подпись. При этом в тексте говорилось, что футбольный клуб "Ювентус" длительное время находился в глубоком кризисе, однако с приходом Роналду в команду "Юве" смог вновь стать чемпионом спустя почти 20 лет.

— Моя гордость, сын мой, — написала Авейру.

Отметим, что "Ювентус" до перехода Роналду в 2018 году становился чемпионом Италии (в серии А) множество раз. С 2011 года и по настоящее время клуб бессменно удерживает титул чемпиона страны.

Ранее Роналду отреагировал на слухи об уходе из "Ювентуса" и сообщил, что на данный момент не намерен покидать команду.