Помпео заявил, что снова обсудил с Лавровым вмешательство в выборы

В свою очередь, российская сторона оказалась удивлена подобным высказыванием госсекретаря.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсуждал тему вмешательства в американские выборы в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и снова повторил то, что говорил в прошлые разы.

— Я сказал ему то же, чем делюсь с ним каждый раз, когда выпадает возможность. Это неприемлемо, и мы сделаем всё возможное, чтобы противостоять этому [вмешательству], — цитирует его пресс-служба Госдепартамента.

Ранее ТАСС сообщило, что Помпео на встрече с Лавровым в Финляндии не обсуждал тему приписываемого Москве вмешательства в выборы в США в 2016 году.

— Российская сторона удивлена подобным высказыванием госсекретаря, — цитировало агентство слова собеседника.

Главы дипведомств России и США провели 6 мая в финском Рованиеми переговоры, продлившиеся более часа. Лавров выразил мнение, что они с Помпео смогли сделать неплохой шаг вперёд в развитие телефонной беседы президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, прошедшей в пятницу по инициативе американской стороны.