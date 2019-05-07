Конюхов готовится к встрече с командой у мыса Горн

У команды путешественника есть опасения, что если подхватить его лодку не удастся, то они будут вынуждены перенести мероприятие, поскольку 10 мая погода ухудшится до ураганной. При таком раскладе яхты придётся направить к берегу, в то время как судно Конюхова "будет тащить на юг, в Антарктиду".

Российский путешественник Фёдор Конюхов, совершающий кругосветное путешествие на вёсельной лодке, планирует 9 мая встретиться у мыса Горн с членами штаба и партнёрами проекта. Об этом сообщается на его сайте.

Как уточняется, сейчас судно путешественника продвигается к мысу при штормовой погоде, в дальнейшем ветер будет лишь усиливаться.

В связи с погодными условиями лодку возьмут на буксир.

— Утром 7 мая три яхты — Australis (Австралия), Sarah Vorverk (Голландия) и Lady Mary (Россия) — с представителями штаба проекта... выходят из порта Ушуая в пролив Бигль курсом на мыс Горн, — отмечается в дневнике путешественника.

У команды Конюхова есть опасения, что если подхватить лодку путешественника не удастся, то они будут вынуждены перенести мероприятие, поскольку 10 мая погода ухудшится до ураганной.

Если это случится, то яхты придётся направить к берегу, в то время как судно Конюхова "будет тащить на юг, в Антарктиду".

Сам путешественник уже сейчас говорит о "сложной погоде" и сравнивает плавание с "падением в бочке с водопада".

— Океан ревёт, в воздухе стоит солёная пыль, волны короткие и мощно бьют по корпусу лодки, лодка трещит на скручивании — главное, чтобы выдержала удары волн. Внутри каюты стоит грохот, невозможно перекричать свой голос, по телефону невозможно говорить, только СМС-сообщения, — делится впечатлениями Конюхов.

Как писал Лайф, ранее любитель приключений впервые в мировой истории пересёк 55-й градус южной широты на вёсельной лодке.