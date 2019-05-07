Торгпред США подтвердил планы увеличить пошлины на товары из Китая

Причиной возврата Вашингтона к этой политике он назвал "невыполнение Пекином обязательств, которые были взяты им в ходе переговоров".

Торгпред США и главный переговорщик по торговле американского лидера Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона увеличить пошлины на товары из Китая в ночь на пятницу, сообщает Блумберг.

По данным агентства, причиной возврата Вашингтона к политике поднятия пошлин Лайтхайзер назвал "невыполнение Пекином обязательств, которые были взяты им в ходе переговоров".

Тем не менее, по словам торгпреда, переговоры будут продолжены, делегация Пекина посетит Вашингтон в четверг и пятницу.

— В течение прошлой недели мы наблюдали размывание обязательств со стороны Китая, — заявил Лайтхайзер, отметив, что важные вопросы остаются нерешёнными, включая вопрос о том, сохранятся ли тарифы.

Напомним, 5 мая Трамп заявил, что в пятницу увеличит пошлины на ряд товаров из Поднебесной с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан 6 мая заявил, что китайская делегация готовится к поездке в США для участия в очередном раунде консультаций, несмотря на угрозы Трампа. Прошлый раунд переговоров двух стран по торговле прошёл в Пекине 30 апреля, следующий назначен на 8 мая в Вашингтоне.

Китай и США в июле и сентябре прошлого года ввели взаимные пошлины на ряд товаров объёмом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объёмом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся за 90 дней договориться по некоторому кругу вопросов. Переговоры ещё продолжаются. США были согласны отложить пошлины на неопределенный срок.