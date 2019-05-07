СМИ: Для ВС РФ прорабатывается концепция вертолёта с электродвигателем

Главными его преимуществами станут относительная бесшумность и невысокая температура нагрева, что обеспечивает малозаметность.

В интересах Вооружённых сил РФ разрабатывается концепция нового ударного вертолёта с гибридной силовой установкой, которую в перспективе заменят на электродвигатель. Об этом информирует ТАСС.

— В интересах ВС РФ прорабатывается концепция вертолёта сил общего назначения с гибридным двигателем (двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. — Прим. Лайфа) на первом этапе, а затем — с электродвигателем, — приводит агентство слова собеседника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, главными преимуществами электродвигателя станут относительная бесшумность и невысокая температура нагрева, что обеспечивает малозаметность для теплопеленгаторов и вражеских головок самонаведения. Также такой вертолёт не будет зависеть от топлива. Собеседник указал, что электричество можно добыть из любого другого вида топлива, что даст преимущество в гипотетических крупномасштабных боевых действиях, когда работа нефтеперерабатывающей инфраструктуры может нарушиться.

Источник также сообщил, что, по оценке военных исследователей, боевые вертолёты с включающей электродвигатели гибридной установкой могут начать широко применяться "в ближайшие 15–20 лет".

Официального подтверждения этим данным пока нет.

На сегодняшний день в РФ отсутствуют действующие образцы вертолётов с электродвигателем или гибридной установки с электродвигателем. Ранее опытный образец электрического вертолёта был произведён американской компанией Tier 1 Engineering на базе R44 Robinson. Ещё один образец был создан компанией Sikorsky на базе S-300. Обе машины были оборудованы литий-ионными батареями.