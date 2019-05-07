Morgan Stanley завершит свою работу в России

Причиной подобного решения стали санкционные меры в отношении РФ, которые мешают привлечению капитала.

Американский банк Morgan Stanley прекратит банковскую, брокерскую и депозитную деятельность в России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на отчёт дочерней компании Morgan Stanley за 2018 год.

Отмечается, что весь оставшийся бизнес будет переведён в новую компанию, которая не подпадёт под требования о лицензировании. Таким образом она сосредоточится на консалтинговых услугах в двух областях — инвестиции и недвижимость.

Как добавляет издание, данный план был озвучен и передан Центральному банку на рассмотрение. Тем временем заявление о прекращении своей деятельности банк собирается подать в первом квартале 2020 года.

Кроме того, подчёркивается, что причиной закрытия стали постоянно расширяющиеся санкционные списки в отношении России, которые мешают привлечению капитала.

Morgan Stanley — американский финансовый конгломерат, который владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире и занимается предоставлением различных услуг в сфере финансов. Российский филиал банка работал с 1994 года.