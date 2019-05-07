Глава Минфина США отказался передавать демократам налоговые декларации Трампа

По словам министра, у конгресса нет законных прав на получение данной информации.

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин отказался передавать демократам в палате представителей американского конгресса налоговые декларации президента Дональда Трампа. Об этом сообщается в заявлении Мнучина.

— Основываясь на рекомендациях Минюста, я установил, что у конгресса нет на это законных прав, в связи с чем мы не станем раскрывать запрошенные сведения, — цитирует Мнучина пресс-служба американского Минфина.

В начале апреля председатель Комитета палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам демократ Ричард Нил потребовал от Службы внутренних доходов предоставить ему налоговые декларации Трампа за шесть лет и установил крайний срок для этого — 23 апреля. Нил обосновал запрос тем, что СВД должна по закону проверять, платит ли президент налоги. Демократ указал, что комитет планирует выяснить, выполняют ли сотрудники службы эти функции надлежащим образом.

Трамп заявил, что не собирается предоставлять свои декларации. Он пояснил, что в отношении компаний, принадлежащих ему, регулирующие органы по-прежнему проводят проверки, в связи с этим публиковать данные о налоговых отчислениях для него на данный момент нежелательно.