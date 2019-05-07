Сирийские военные атаковали позиции боевиков к югу и западу от Алеппо

Артиллерия войск Сирии 7 мая нанесла ряд ударов по позициям боевиков, находящихся южнее и западнее Алеппо. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.
Как уточняется, удары были направлены на пригороды Хамра и Халса, а также на микрорайон Рашидин-5, откуда боевики обстреливали жителей Сирии.
Отмечается, что 6 мая военные смогли вытеснить боевиков "Джебхат ан-нусра"* из соседней провинции Хама.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени