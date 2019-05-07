Сирийские военные атаковали позиции боевиков к югу и западу от Алеппо

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Сирийские военные атаковали позиции боевиков к югу и западу от Алеппо

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Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Удары были направлены на пригороды Хамра и Халса, а также на микрорайон Рашидин-5, откуда террористы обстреливали жителей САР.

Артиллерия войск Сирии 7 мая нанесла ряд ударов по позициям боевиков, находящихся южнее и западнее Алеппо. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

Как уточняется, удары были направлены на пригороды Хамра и Халса, а также на микрорайон Рашидин-5, откуда боевики обстреливали жителей Сирии.

Отмечается, что 6 мая военные смогли вытеснить боевиков "Джебхат ан-нусра"* из соседней провинции Хама.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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