Макгрегор назвал крысами Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

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Макгрегор назвал крысами Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

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Конор Макгрегор. Фото: twitter/TheNotoriousMMA

Позднее спортсмен удалил эту оскорбительную запись со своей страницы в микроблоге.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.

Команда "Мельдоний". Трое из них уже попадались на запрещённых препаратах — Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные вонючие крысы, — цитирует пост Макгрегора в "Твиттере" RT.

Спустя несколько часов спортсмен удалил оскорбительную запись со своей страницы в микроблоге.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов намерен выступить 7 сентября на турнире в Абу-Даби. Его соперником должен стать американец Дастин Пуарье.

Россияне Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов, Зубайра Тухугов, Майрбек Тайсумов, Зелим Имадаев также должны поучаствовать в предстоящем турнире UFC 242.

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