Макгрегор назвал крысами Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.
— Команда "Мельдоний". Трое из них уже попадались на запрещённых препаратах — Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные вонючие крысы, — цитирует пост Макгрегора в "Твиттере" RT.
Спустя несколько часов спортсмен удалил оскорбительную запись со своей страницы в микроблоге.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов намерен выступить 7 сентября на турнире в Абу-Даби. Его соперником должен стать американец Дастин Пуарье.
Россияне Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов, Зубайра Тухугов, Майрбек Тайсумов, Зелим Имадаев также должны поучаствовать в предстоящем турнире UFC 242.
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