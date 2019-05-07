Макгрегор назвал крысами Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

Позднее спортсмен удалил эту оскорбительную запись со своей страницы в микроблоге.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.

— Команда "Мельдоний". Трое из них уже попадались на запрещённых препаратах — Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные вонючие крысы, — цитирует пост Макгрегора в "Твиттере" RT.

Спустя несколько часов спортсмен удалил оскорбительную запись со своей страницы в микроблоге.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов намерен выступить 7 сентября на турнире в Абу-Даби. Его соперником должен стать американец Дастин Пуарье.

Россияне Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов, Зубайра Тухугов, Майрбек Тайсумов, Зелим Имадаев также должны поучаствовать в предстоящем турнире UFC 242.