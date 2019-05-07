На Украине признали, что разрыв с Россией стал причиной значительных потерь

По сравнению с 2013 годом, в 2018-м внэшнеэкономическая торговля Незалежной с РФ сократилась более чем в три раза.

Разрыв с Москвой сказался на Киеве значительно сильнее, чем на Москве. Об этом заявил глава департамента экономической политики Федерации наблюдателей Незалежной Сергей Саливон.

По его словам, в 2018 году внэшнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза (по сравнению с 2013-м), что стало причиной сокращения экспорта более чем в четыре раза.

При этом Саливон отметил, что его расчёты не учитывают стоимость российского газа, который страна приобретает у Словакии и других стран.

— Если считать, что газ мы всё-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 миллиарда долларов. Только 11,5 миллиарда долларов для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз, — отметил он в эфире онлайн-студии CapitalTV.

Напомним, экономические отношения между государствами ухудшились после того, как в 2015 году Кабмин Украины решил отменить зону свободной торговли с РФ в рамках СНГ и ввёл ряд эмбарго на некоторые российские товары. В ответ Москва приняла аналогичные меры.