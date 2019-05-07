СМИ: Бюджет РФ потерял минимум 153 млрд рублей из-за нарушений при госзакупках

Общая стоимость заключённых заказов составила в прошлом году 6,8 триллиона рублей.

Потери бюджета Российской Федерации из-за прямых нарушений законодательства о государственных закупках составили не менее 153 миллиардов рублей за 2018 год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт Минфина.

В документе учтено только необоснованное завышение или занижение стоимости контракта и неправильный способ её определения, рассказали изданию в пресс-службе ведомства. Данные отчёта основаны на оценках Федерального казначейства.

По данным издания, общая стоимость заключённых заказов составила в прошлом году 6,8 триллиона рублей. Таким образом, потери из-за нарушений достигли чуть более 2%. Также, как следует из инфографики Минфина, 40% закупок "развалились, так как на них в итоге претендовал один участник".

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба по результатам проверки почти 27 тысяч закупок нашла в 30% признаки ограничения конкуренции.

Чтобы усовершенствовать систему, Минфин предложил упростить процедуру закупок, разрешив заказчикам выбирать исполнителей не только из допущенных к конкурсу компаний, но и из любых организаций, которые предлагают соответствующий товар или услуги, уточняет газета.