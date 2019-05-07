Эмир Катара направит $480 миллионов палестинцам из сектора Газа

По его словам, эта поддержка следует, "исходя из братских уз, связи арабских народов и общей религии".

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани выделил 480 миллионов долларов палестинцам из сектора Газа и с Западного берега Иордана на фоне очередного обострения столкновений между Палестиной и Израилем, сообщает МИД страны.

— Эта поддержка следует, исходя из братских уз, связи арабских народов и общей религии, которая объединяет палестинцев и народ Катара, чтобы помочь народу Палестины в приобретении необходимых для жизни вещей в трудных условиях, которые вызваны израильской оккупацией и сокращением международной гумпомощи, — указывает ведомство.

Катар систематически оказывает помощь палестинцам, особенно живущим в блокированном Израилем секторе Газа. Катарский представитель лично несколько раз в 2018 году участвовал в раздаче гумпомощи нуждающимся в секторе Газа.

Напомним, почти двухдневный обмен ударами унёс жизни четырёх израильтян и порядка 25 палестинцев, став самым масштабным и кровопролитным с военной кампании лета 2014 года. Прошлой ночью стороны прекратили обмен ударами.