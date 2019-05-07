В США торжественно открылся памятник литовцу, причастному к холокосту

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В США торжественно открылся памятник литовцу, причастному к холокосту

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Адольфус Раманаускас. Фото: © Wikipedia

В российском посольстве негативно отреагировали на это событие, напомнив об этнических чистках во времена войны.

Посольство РФ в США сообщило о том, что 4 мая в пригороде Чикаго в присутствии главы МИД Литвы был открыт монумент в честь обвиняемого в причастности к холокосту Адольфаса Раманаускаса.

В пригороде Чикаго в присутствии главы литовского МИД Линаса Линкявичюса был открыт монумент в честь некоего Адольфаса Раманаускаса, который обвиняется в причастности к холокосту. Единственной протестовавшей против этого организацией в США был Центр имени Визенталя. Этот голос не был услышан ни властями, ни так называемыми правозащитниками, ни многочисленными фондами изучения Восточной Европы, — рассказали в диппредставительстве.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RusEmbUSA/?__xts__%5B0%5D=68.ARCxKSpqDS_IHYL5mC8ewH2NpqtcMLB5VzIK-qlo9hkQzu1-yJ6-c_lFQ9opp0pVq_32mGF6AIcd4_9ghX14i6uzyTrM7elnaSxtLqyIlPmH5iYfapGYreLgocsk_fEO59ePmjB7UNYTkidnZeFHoyooKHGwDysiLaMT2wrn98uvOlhAUbz3PYZlHFtZCsrvGoE3iu7I8v1Y76fOA1hqkDV0tmw_2HCwtRkG74L0sVux66_yey7gLyHHsbbg4vsf9nnDb_0Sg51NhnGGLcSQ-jdwWZHddhXxkiRsNJAh235BXmk3E2Jb1BJrFkO4LZzhRZGhZGCvcLLoPgIKfe_8zZ0N5g&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><ins>Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США</ins></a></p>

Как отметило посольство, особый цинизм акции заключался в том, что по времени акция практически совпала с Днём памяти жертв холокоста, Йом ха-Шоа, и прошла накануне Дня Победы союзных войск в Европе.

Призываем официальный Вашингтон образумить прибалтийских сателлитов, которые пытаются навязать американскому обществу ценности ответственных за этнические чистки. Если ещё не поздно, — добавили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что фальсификация истории Второй мировой имеет практическую цель — "обелить профашистский Фронт литовских активистов", который ещё до вступления в Литву германских войск в 1941 году начал казни и грабежи поляков и евреев".

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