На Камчатке расследуют гибель мужчины, найденного рядом с убитым медведем

Тело 51-летнего местного жителя обнаружили 4 мая в Усть-Большерецком районе между реками Уткой и Митогой.

Сотрудники СУ СКР по Камчатскому краю расследуют обстоятельства гибели мужчины, найденного рядом с мёртвым медведем. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По предварительным данным, тело 51-летнего местного жителя обнаружили 4 мая в Усть-Большерецком районе между реками Уткой и Митогой.

Следователи выяснили, что в конце апреля в этом районе группа мужчин развернула лагерь с целью ловли рыбы.

— 4 мая 51-летний мужчина направился на участок, расположенный в одном километре от лагеря, где имелся сигнал сотовой связи, и не вернулся. Друзья мужчины на том месте обнаружили медведя, которого убил охотник, — отметили в сообщении.

Как уточняется, рядом с мёртвым хищником нашли тело мужчины "с повреждением головы и конечностей".

В настоящий момент его отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее камчатские специалисты рассказали, как вести себя при встрече с медведем.