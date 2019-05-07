В России намерены запретить одноразовую пластиковую посуду

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды, сообщает РИА "Новости".

— Минприроды РФ — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использования пластика. И, уверен, к этому идём. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять, — приводит агентство слова главы ведомства Дмитрия Кобылкина.

Ранее стало известно, что Европейский союз запретит к 2021 году продажу одноразовой посуды из пластика.

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что придёт время, когда в стране на законодательном уровне будет рассмотрен вопрос о запрете одноразовой посуды из пластика.