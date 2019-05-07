У стен Кремля провели профилактику горелки Вечного огня

В церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, представители городской администрации, а также общественные деятели и деятели культуры.

В преддверии 9 Мая специалисты Мосгаза провели профилактическую проверку технического оборудования и горелки Вечного огня, расположенного в Александровском саду. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на начальника Управления № 6 Мосгаза Максима Болецкого.

Отмечается, что конструкция горелки нуждается в периодическом техническом осмотре. Профилактический осмотр Вечного огня осуществляется каждый месяц, а также дополнительно перед такими государственными праздниками, как День Победы, День защитника Отечества и День России.

Кроме того, как добавил Болецкий, заниматься техническим обслуживанием Вечного огня — большая честь и в то же время ответственность для любого специалиста.

— Профилактику устройства Вечного огня проводят только высококвалифицированные слесари, которые находятся в компании на особом счету, — заключил он.

В церемонии профилактики участвовали не только специалисты Мосгаза, но и ветераны Великой Отечественной войны, представители городской администрации, общественных организаций, а также такие деятели культуры, как актёр театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой.

Ране Лайф писал, что вход на Красную площадь закрыли в преддверии 9 Мая. На главной площади страны проходят последние приготовления к празднованию Дня Победы и проведению военного парада.