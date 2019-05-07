Столтенберг призвал Турцию и США отказаться от взаимных санкций из-за С-400

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Столтенберг призвал Турцию и США отказаться от взаимных санкций из-за С-400

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Фото: © Twitter / Jens Stoltenberg

По мнению генсека НАТО, если решение не будет найдено, то от этого проиграют все, в том числе и альянс.

Североатлантический альянс беспокоит ситуация, возникшая из-за российских систем С-400, и он хотел бы избежать введения взаимных санкций властями Турции и США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как уточняется, заявление генсека прозвучало после беседы с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

Если решение не будет найдено, то от этого проиграют все, в том числе и альянс, — передаёт слова Столтенберга телеканал NTV.

Как писал Лайф, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не будет отступать от своей роли в военном союзе НАТО после покупки российской системы ПРО С-400.

В свою очередь, Министерство обороны США, многократно пытавшееся воспрепятствовать сделке Турции и РФ, выразило готовность окончательно исключить Анкару из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

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