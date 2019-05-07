Куба назвала условие, при котором готова помочь урегулировать кризис в Венесуэле

Правительство Кубы готово оказать содействие в урегулировании политического кризиса в Венесуэле, если с такой просьбой обратится действующий президент Николас Мадуро. Об этом заявил глава департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

— Мы готовы помочь, однако не Куба и Группа Лимы должны решать, кто является лидером Венесуэлы, — цитирует слова дипломата агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что страны Группы Лимы 3 мая выразили мнение, что Куба должна быть вовлечена в процесс поиска решения кризиса в республике.

Напомним, в конце апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке государственного переворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией, которой руководит самопровозглашённый лидер Хуан Гуайдо. В ходе начавшихся столкновений пострадало порядка 300 человек. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о провале планов оппозиции.