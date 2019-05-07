Мадуро выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

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Мадуро выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

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Фото: © Twitter / Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил свои соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево, где в результате аварийной посадки самолёта Superjet 100 погиб 41 человек.

Я искренне соболезную всему народу России в связи с несчастным случаем в аэропорту Шереметьево в Москве... Венесуэла солидарна с нашими братьями-москвичами. Держись, Россия, — написал венесуэльский лидер в своём твиттере.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 5 мая загорелся при экстренной посадке в Шереметьево. При пожаре погиб 41 человек. Среди версий трагедии — недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность судна и погодные условия.

Отметим, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала лайнер SSJ-100 ещё за полгода до авиакатастрофы.

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