Мадуро выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил свои соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево, где в результате аварийной посадки самолёта Superjet 100 погиб 41 человек.

Envío sentidas condolencias a todo el pueblo ruso por el lamentable accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Sheremétievo en Moscú, que dejó una cifra oficial de 41 muertos y 37 heridos. Venezuela toda se solidariza con nuestros hermanos moscovitas. ¡Fuerza Rusia! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 6, 2019

— Я искренне соболезную всему народу России в связи с несчастным случаем в аэропорту Шереметьево в Москве... Венесуэла солидарна с нашими братьями-москвичами. Держись, Россия, — написал венесуэльский лидер в своём твиттере.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 5 мая загорелся при экстренной посадке в Шереметьево. При пожаре погиб 41 человек. Среди версий трагедии — недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность судна и погодные условия.

Отметим, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала лайнер SSJ-100 ещё за полгода до авиакатастрофы.