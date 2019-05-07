ВС России поддержал идею увеличить срок за изготовление самодельных бомб

Верховный суд России поддержал законопроект, по которому срок лишения свободы за незаконное изготовление взрывных устройств могут увеличить до 15 лет. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на отзыв ВС РФ на проект закона.

— ...Данная инициатива обосновывается необходимостью превентивного воздействия на потенциальных изготовителей взрывных устройств и создания дополнительных возможностей для противодействия организованной преступности и терроризму, — говорится в тексте.

Авторами проекта закона выступили депутаты от "Единой России". В партии ожидают, что уже в конце мая законопроект будет готов к внесению в Госдуму на рассмотрение.