СМИ назвали приоритетную версию крушения SSJ-100

Близкие к расследованию источники отметили, что процесс посадки затруднился из-за отказавшей автоматики.

Основной версией в деле о катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".

Ранее в СКР заявили, что подозрения в адрес пилотов воздушного судна связаны с их действиями при посадке.

Близкие к расследованию источники отмечают, что процесс посадки затруднился из-за отказавшей автоматики. Кроме того, из-за неизрасходованного топлива Superjet приземлялся с максимальной массой, которая создавала дополнительные трудности. К тому же лётчики превысили путевую и вертикальную скорости снижения, допустив жёсткое касание взлётно-посадочной полосы, в результате чего самолёт совершил "отскоки".

После второго "отскока" стойки шасси продавили топливные баки, что привело к воспламенению.

О том, что к катастрофе привела череда ошибок экипажа, считают и опрошенные изданием эксперты. Первой ошибкой стало решение лететь через грозовой фронт. Затем, столкнувшись с внештатной ситуацией, связанной с отключением автоматики, они решили приземлиться, вместо того чтобы выработать топливо. Также в процессе приземления пилоты, по мнению специалистов, продемонстрировали слабую подготовку, не сумев правильно зайти на посадку в ручном режиме и после допустив жёсткое приземление с "отскоком".

Напомним, самолёт Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", направлявшийся из Москвы в Мурманск, 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жёсткую посадку. При этом у него подломились стойки шасси и вспыхнули двигатели. По данным Гидрометцентра, в воскресенье в Подмосковье была гроза.

Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа и 33 пассажира.

После трагедии СКР возбудил уголовное дело. Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать государственную комиссию по расследованию инцидента. Среди версий трагедии — недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность судна и погодные условия.

Отметим, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала лайнер SSJ-100 ещё за полгода до авиакатастрофы.